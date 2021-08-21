Игорь Акинфеев
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#Игорь Акинфеев #РПЛ #ЦСКА

Акинфеев – рекордсмен РПЛ по количеству матчей. Он вышел на поле 490-й раз

2 часа назад

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на матч пятого тура РПЛ против «Ахмата».

Эта игра стала для него 490-й в чемпионате России. Он обошел рекорд Сергея Игнашевича по количеству матчей в РПЛ – у него было 489.

Тройка лучших:

1. Игорь Акинфеев – 490.

2. Сергей Игнашевич – 489.

3. Сергей Семак – 456.

  • Акинфееву 35 лет.
  • С 2002 года он выступает за ЦСКА. Это его единственная команда в карьере.
  • В этом сезоне он провел все матчи в стартовом составе.
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Яковлев 71
Эджуке 75
2:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
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Источник:
Гол.ру
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