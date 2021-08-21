Игорь Акинфеев
РПЛ
ЦСКА
Акинфеев – рекордсмен РПЛ по количеству матчей. Он вышел на поле 490-й раз
2 часа назад
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на матч пятого тура РПЛ против «Ахмата».
Эта игра стала для него 490-й в чемпионате России. Он обошел рекорд Сергея Игнашевича по количеству матчей в РПЛ – у него было 489.
Тройка лучших:
1. Игорь Акинфеев – 490.
2. Сергей Игнашевич – 489.
3. Сергей Семак – 456.
- Акинфееву 35 лет.
- С 2002 года он выступает за ЦСКА. Это его единственная команда в карьере.
- В этом сезоне он провел все матчи в стартовом составе.
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