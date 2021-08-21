Акинфеев – рекордсмен РПЛ по количеству матчей. Он вышел на поле 490-й раз

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на матч пятого тура РПЛ против «Ахмата».

Эта игра стала для него 490-й в чемпионате России. Он обошел рекорд Сергея Игнашевича по количеству матчей в РПЛ – у него было 489.

Тройка лучших:

1. Игорь Акинфеев – 490.

2. Сергей Игнашевич – 489.

3. Сергей Семак – 456.