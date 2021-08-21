«Рубин», «Ростов», «Сочи» и «Ахмат» получили от РПЛ предупреждения из-за качества газона на стадионах

Действие сертификатов стадионов «Рубина» и «Ростова» временно приостановлено. «Сочи» и «Ахмат» получили предупреждения.

РПЛ обозначила условия для проведения матчей на домашних стадионах после восстановления сертификатов : «На основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча».