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#РПЛ #Рубин #Сочи #Ростов #Ахмат

«Рубин», «Ростов», «Сочи» и «Ахмат» получили от РПЛ предупреждения из-за качества газона на стадионах

53 минуты назад

Действие сертификатов стадионов «Рубина» и «Ростова» временно приостановлено. «Сочи» и «Ахмат» получили предупреждения.

РПЛ обозначила условия для проведения матчей на домашних стадионах после восстановления сертификатов : «На основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча».

  • По информации «БИЗНЕС Online», если клубы не исправят ситуацию, то переедут на резервные стадионы. Состояние газона нужно улучшить до сентября.
  • «Рубин» проводит домашние матчи на «Ак Барс Арене», «Сочи» – на «Фиште», «Ахмат» – на «Ахмат Арене», «Ростов» – на «Ростов Арене».
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Источник:
РПЛ
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