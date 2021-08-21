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«Рубин», «Ростов», «Сочи» и «Ахмат» получили от РПЛ предупреждения из-за качества газона на стадионах
53 минуты назад
Действие сертификатов стадионов «Рубина» и «Ростова» временно приостановлено. «Сочи» и «Ахмат» получили предупреждения.
РПЛ обозначила условия для проведения матчей на домашних стадионах после восстановления сертификатов : «На основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча».
- По информации «БИЗНЕС Online», если клубы не исправят ситуацию, то переедут на резервные стадионы. Состояние газона нужно улучшить до сентября.
- «Рубин» проводит домашние матчи на «Ак Барс Арене», «Сочи» – на «Фиште», «Ахмат» – на «Ахмат Арене», «Ростов» – на «Ростов Арене».
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