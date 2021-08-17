Призовой фонд Кубка России за два сезона вырос в 16 раз. В этом розыгрыше победитель получит 40 миллионов рублей

После подписания контракта в сезоне-2020/21 между РФС и букмекерской компанией «Бетсити» призовой фонд Кубка России увеличился в восемь раз – до 73,8 миллиона рублей.

В сезоне-2021/22 призовой фонд турнира вырос еще в два раза – до 152,8 миллиона рублей. Победитель получит 40 миллионов, но половина из этой суммы – целевые выплаты на развитие детско-юношеского футбола, которые можно потратить на ремонт или строительство инфраструктуры + покупку нового оборудования.

Финал Кубка России пройдет 29 мая 2022 года.

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