Девушка в нижнем белье стояла на матче «Уфы» с плакатом «Бауэр, подари футболку». Бауэр встретился с ней и подарил

Девушку зовут Азалия. Она пришла на матч третьего тура РПЛ между «Уфой» и «Локомотивом».

Сначала девушка находилась на трибунах в шортах и топике, но разделась до нижнего белья и показала плакат: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».

17 августа защитник «Уфы» Мориц Бауэр перед тренировкой встретился с фанаткой и подарил футболку.