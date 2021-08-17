Уфа
РПЛ
Девушка в нижнем белье стояла на матче «Уфы» с плакатом «Бауэр, подари футболку». Бауэр встретился с ней и подарил
4 часа назад
Девушку зовут Азалия. Она пришла на матч третьего тура РПЛ между «Уфой» и «Локомотивом».
Сначала девушка находилась на трибунах в шортах и топике, но разделась до нижнего белья и показала плакат: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».
17 августа защитник «Уфы» Мориц Бауэр перед тренировкой встретился с фанаткой и подарил футболку.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые