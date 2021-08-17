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Девушка в нижнем белье стояла на матче «Уфы» с плакатом «Бауэр, подари футболку». Бауэр встретился с ней и подарил

4 часа назад

Девушку зовут Азалия. Она пришла на матч третьего тура РПЛ между «Уфой» и «Локомотивом».

Сначала девушка находилась на трибунах в шортах и топике, но разделась до нижнего белья и показала плакат: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».

17 августа защитник «Уфы» Мориц Бауэр перед тренировкой встретился с фанаткой и подарил футболку.

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Источник:
Твиттер «Уфы»
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