Тэмми Абрахам
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#Тэмми Абрахам #Челси #Серия А #Рома

Абрахам перешел из «Челси» в «Рому». Сумма трансфера – 40 миллионов евро

5 часов назад

Нападающий Тэмми Абрахам подписал пятилетний контракт с «Ромой». «Челси» получит процент от последующей продажи футболиста.

  • Абрахам – воспитанник «Челси». Ему 23 года. В 2016 году он подписал взрослый контракт, но трижды уходил в аренды в английские клубы.
  • «Рома» – первый неанглийский клуб в карьере Абрахама.
  • В «Челси» он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
  • В прошлом сезоне Абрахам провел в АПЛ 22 матча и забил шесть голов.

Это четвертый трансфер «Ромы» в это трансферное окно. 

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Источник:
Официальный сайт «Ромы»
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