Тэмми Абрахам
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Абрахам перешел из «Челси» в «Рому». Сумма трансфера – 40 миллионов евро
5 часов назад
Нападающий Тэмми Абрахам подписал пятилетний контракт с «Ромой». «Челси» получит процент от последующей продажи футболиста.
- Абрахам – воспитанник «Челси». Ему 23 года. В 2016 году он подписал взрослый контракт, но трижды уходил в аренды в английские клубы.
- «Рома» – первый неанглийский клуб в карьере Абрахама.
- В «Челси» он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
- В прошлом сезоне Абрахам провел в АПЛ 22 матча и забил шесть голов.
Это четвертый трансфер «Ромы» в это трансферное окно.
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