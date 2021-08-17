Абрахам перешел из «Челси» в «Рому». Сумма трансфера – 40 миллионов евро

Нападающий Тэмми Абрахам подписал пятилетний контракт с «Ромой». «Челси» получит процент от последующей продажи футболиста.

Абрахам – воспитанник «Челси». Ему 23 года. В 2016 году он подписал взрослый контракт, но трижды уходил в аренды в английские клубы.

«Рома» – первый неанглийский клуб в карьере Абрахама.

В «Челси» он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне Абрахам провел в АПЛ 22 матча и забил шесть голов.

Это четвертый трансфер «Ромы» в это трансферное окно.