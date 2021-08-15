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«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Он набрал по 10 очков с лидирующим «Зенитом»
вчера, 21:54
- «Крылья Советов» не проигрывают «Рубину» четыре матча подряд. Последний раз «Рубин» побеждал в 2018 году.
- «Рубин» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Он не проигрывал в этом сезоне, но впервые потерял очки.
- «Крылья Советов» набрали первое очко после возвращения в РПЛ.
В пятом туре «Крылья Советов» сыграют против «Сочи» (21 августа), «Рубин» – против «Химок» (22 августа).
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