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#РПЛ #Рубин #Крылья Советов

«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Он набрал по 10 очков с лидирующим «Зенитом»

вчера, 21:54
  • «Крылья Советов» не проигрывают «Рубину» четыре матча подряд. Последний раз «Рубин» побеждал в 2018 году.
  • «Рубин» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Он не проигрывал в этом сезоне, но впервые потерял очки.
  • «Крылья Советов» набрали первое очко после возвращения в РПЛ.

В пятом туре «Крылья Советов» сыграют против «Сочи» (21 августа), «Рубин» – против «Химок» (22 августа).

Матч завершен
Рубин
Казань
Ин Бом 63
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Сергеев 59
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Источник:
Гол.ру
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