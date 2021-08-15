Рубин - Крылья Советов: 15 августа 2021 смотреть онлайн

Рубин
Казань
-:-

Рубин - Крылья Советов: 15 августа 2021 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
15 авг. 2021, -:- МСК
15.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прошлые матчи

08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0
Крылья Советов
1
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
Крылья Советов
0
Рубин
0
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1
Рубин
0
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 19:30
Рубин
2
Крылья Советов
1
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:00
Рубин
1 : 2
Крылья Советов
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:00
Рубин
1
Крылья Советов
2
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 14:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 14:30
Крылья Советов
0
Рубин
0
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Рубин
3
Крылья Советов
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 14:30
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
15.05.2016 15 мая 2016 вс 14:30
Крылья Советов
1
Рубин
1
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:30
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:30
Рубин
2
Крылья Советов
0
10.05.2014 10 мая 2014 сб 14:15
Крылья Советов
0 : 4
Рубин
10.05.2014 10 мая 2014 сб 14:15
Крылья Советов
0
Рубин
4
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Крылья Советов
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 16:30
Рубин
1
Крылья Советов
1
19.05.2013 19 мая 2013 вс 15:00
Крылья Советов
3 : 1
Рубин
19.05.2013 19 мая 2013 вс 15:00
Крылья Советов
3
Рубин
1
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 14:45
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 14:45
Рубин
2
Крылья Советов
0
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 17:45
Рубин
1 : 0
Крылья Советов
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 17:45
Рубин
1
Крылья Советов
0
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Рубин
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Крылья Советов
2
Рубин
2
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 17:45
Крылья Советов
0 : 2
Рубин
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 17:45
Крылья Советов
0
Рубин
2
09.07.2010 09 июля 2010 пт 15:30
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
09.07.2010 09 июля 2010 пт 15:30
Рубин
3
Крылья Советов
0
30.10.2009 30 окт. 2009 пт 19:00
Рубин
4 : 1
Крылья Советов
30.10.2009 30 окт. 2009 пт 19:00
Рубин
4
Крылья Советов
1
11.07.2009 11 июля 2009 сб 15:30
Крылья Советов
1 : 2
Рубин
11.07.2009 11 июля 2009 сб 15:30
Крылья Советов
1
Рубин
2
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 13:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 13:00
Рубин
3
Крылья Советов
0

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