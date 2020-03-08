Матч завершен
Рубин
Казань
Сантос 30
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Попович 42
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
8 марта 2020, 14:00 МСК
8.03.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
2
Старфельт
Карл Старфельт
90
14
Сантос
Пабло Сантос
30'
30'
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
28
Йевтич
Дарко Йевтич
60
94
Данченко
Олег Данченко
90
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
90
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
90
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
14
Гранат
Владимир Гранат
71
Поярков
Николай Поярков
5
Уремович
Филип Уремович
69
Степанов
Данил Степанов
18
Могилевец
Павел Могилевец
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Крылья Советов
мин
39
Фролов
Евгений Фролов
90
18
Зеффан
Мехди Зеффан
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
28
Антон
Пол Антон
90
9
Радонич
Деян Радонич
90
11
Попович
Денис Попович
42'
42'
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
57
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
8
Гацкан
Александр Гацкан
10
Терехов
Антон Терехов
15
Глушенков
Максим Глушенков
69
Голенков
Егор Голенков