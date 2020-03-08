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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
Сантос 30
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Попович 42
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
8 марта 2020, 14:00 МСК
8.03.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
2
Старфельт
Карл Старфельт
90
14
Сантос
Пабло Сантос
30'
30'
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
28
Йевтич
Дарко Йевтич
60
94
Данченко
Олег Данченко
90
15
Коновалов
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90
21
Кварацхелия
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90
19
Игнатьев
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Коновалов
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Гранат
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Макаров
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28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Крылья Советов
мин
39
Фролов
Евгений Фролов
90
18
Зеффан
Мехди Зеффан
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
28
Антон
Пол Антон
90
9
Радонич
Деян Радонич
90
11
Попович
Денис Попович
42'
42'
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
57
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
8
Гацкан
Александр Гацкан
10
Терехов
Антон Терехов
15
Глушенков
Максим Глушенков
69
Голенков
Егор Голенков