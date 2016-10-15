Матч завершен
Рубин
Казань
Канунников 38
Рочина 52
Жонатас 53
3:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
15 окт. 2016, 17:00 МСК
15.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
21
Рочина
Рубен Рочина
52'
52'
81
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
99
Канунников
Максим Канунников
38'
38'
86
22
Жонатас
Жонатас
53'
53'
76
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
6
Санчес
Серхио Санчес
49
Устинов
Виталий Устинов
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
27
Оздоев
Магомед Оздоев
77
Саму
Саму
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
73
6
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
73
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
14
Молло
Йоан Молло
90
77
Ткачев
Сергей Ткачев
88
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
40
Божин
Сергей Божин
2
Башкиров
Евгений Башкиров
9
Чочиев
Алан Чочиев
21
Зинков
Вячеслав Зинков
10
Паскуато
Кристиан Паскуато