Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рубин
Казань
Канунников 38
Рочина 52
Жонатас 53
3:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
15 окт. 2016, 17:00 МСК
15.10.2016, 17:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
21
Рочина
Рубен Рочина
52'
52'
81
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
99
Канунников
Максим Канунников
38'
38'
86
22
Жонатас
Жонатас
53'
53'
76
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
6
Санчес
Серхио Санчес
49
Устинов
Виталий Устинов
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
27
Оздоев
Магомед Оздоев
77
Саму
Саму
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
73
6
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
73
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
14
Молло
Йоан Молло
90
77
Ткачев
Сергей Ткачев
88
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
40
Божин
Сергей Божин
2
Башкиров
Евгений Башкиров
9
Чочиев
Алан Чочиев
21
Зинков
Вячеслав Зинков
10
Паскуато
Кристиан Паскуато