Крылья Советов - Рубин: 29 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2

Крылья Советов - Рубин: 29 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Рубин
Казань
Корниленко 49
Корниленко 59
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
29 окт. 2010, 17:45 МСК
29.10.2010, 17:45 МСК
пятница
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
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Травмы
Прогнозы

Составы

Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
90
0
Соснин
Антон Соснин
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
61
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Савин
Евгений Савин
60
Запасные
0
Цыган
Николай Цыган
-
0
Ржевский
Владимир Ржевский
-
0
Бобер
Антон Бобер
-
0
Ковба
Денис Ковба
-
0
Гриднев
Даниил Гриднев
29
0
Ткачев
Сергей Ткачев
-
0
Елич
Драган Елич
30
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Касаев
Алан Касаев
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Натхо
Бибрас Натхо
90
0
Быстров
Петр Быстров
69
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
47
0
Корниленко
Сергей Корниленко
49'
59'
49', 59'
77
Запасные
0
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
-
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
-
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
43
0
Муравски
Рафал Муравски
-
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
0
Медведев
Алексей Медведев
13

События

Матч окончен 0:2
77'
Замена
Алексей Медведев
Сергей Корниленко
69'
Замена
Гекдениз Карадениз
Петр Быстров
Замена
Даниил Гриднев
Сергей Кузнецов
61'
Замена
Драган Елич
Евгений Савин
60'
59'
ГОЛ! 0:2
Сергей Корниленко
49'
ГОЛ! 0:1
Сергей Корниленко
47'
Замена
Александр Рязанцев
Обафеми Мартинс

Прошлые матчи

08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0
Крылья Советов
1
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 16:30
Крылья Советов
0
Рубин
0
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1
Рубин
0
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 19:30
Рубин
2
Крылья Советов
1
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:00
Рубин
1 : 2
Крылья Советов
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:00
Рубин
1
Крылья Советов
2
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 14:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 14:30
Крылья Советов
0
Рубин
0
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Рубин
3
Крылья Советов
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 14:30
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
15.05.2016 15 мая 2016 вс 14:30
Крылья Советов
1
Рубин
1
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:30
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:30
Рубин
2
Крылья Советов
0
10.05.2014 10 мая 2014 сб 14:15
Крылья Советов
0 : 4
Рубин
10.05.2014 10 мая 2014 сб 14:15
Крылья Советов
0
Рубин
4
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Крылья Советов
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 16:30
Рубин
1
Крылья Советов
1
19.05.2013 19 мая 2013 вс 15:00
Крылья Советов
3 : 1
Рубин
19.05.2013 19 мая 2013 вс 15:00
Крылья Советов
3
Рубин
1
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 14:45
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 14:45
Рубин
2
Крылья Советов
0
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 17:45
Рубин
1 : 0
Крылья Советов
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 17:45
Рубин
1
Крылья Советов
0
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Рубин
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Крылья Советов
2
Рубин
2
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 17:45
Крылья Советов
0 : 2
Рубин
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 17:45
Крылья Советов
0
Рубин
2
09.07.2010 09 июля 2010 пт 15:30
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
09.07.2010 09 июля 2010 пт 15:30
Рубин
3
Крылья Советов
0
30.10.2009 30 окт. 2009 пт 19:00
Рубин
4 : 1
Крылья Советов
30.10.2009 30 окт. 2009 пт 19:00
Рубин
4
Крылья Советов
1
11.07.2009 11 июля 2009 сб 15:30
Крылья Советов
1 : 2
Рубин
11.07.2009 11 июля 2009 сб 15:30
Крылья Советов
1
Рубин
2
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 13:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 13:00
Рубин
3
Крылья Советов
0

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Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
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Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
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«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
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«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Это первое поражение от «Рубина» за шесть лет
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Промес сыграет против «Рубина» в старте. Это его первый матч за «Спартак» после возвращения
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