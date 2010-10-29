Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Александр Кокорин
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Англия
США
Испания
Косово
Нидерланды
Ирландия
Германия
Спартак
Ливерпуль
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Реал
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Крылья Советов VS Рубин
Поделиться:
Крылья Советов - Рубин: 29 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Крылья Советов - Рубин: 29 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Рубин
Казань
Корниленко 49
Корниленко 59
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
29 окт. 2010, 17:45 МСК
29.10.2010, 17:45 МСК
пятница
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
90
0
Соснин
Антон Соснин
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
61
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Савин
Евгений Савин
60
Запасные
0
Цыган
Николай Цыган
-
0
Ржевский
Владимир Ржевский
-
0
Бобер
Антон Бобер
-
0
Ковба
Денис Ковба
-
0
Гриднев
Даниил Гриднев
29
0
Ткачев
Сергей Ткачев
-
0
Елич
Драган Елич
30
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Касаев
Алан Касаев
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Натхо
Бибрас Натхо
90
0
Быстров
Петр Быстров
69
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
47
0
Корниленко
Сергей Корниленко
49'
59'
49', 59'
77
Запасные
0
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
-
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
-
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
43
0
Муравски
Рафал Муравски
-
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
0
Медведев
Алексей Медведев
13
События
Матч окончен 0:2
77'
Замена
Алексей Медведев
Сергей Корниленко
69'
Замена
Гекдениз Карадениз
Петр Быстров
Замена
Даниил Гриднев
Сергей Кузнецов
61'
Замена
Драган Елич
Евгений Савин
60'
59'
ГОЛ! 0:2
Сергей Корниленко
49'
ГОЛ! 0:1
Сергей Корниленко
47'
Замена
Александр Рязанцев
Обафеми Мартинс
Прошлые матчи
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0
Крылья Советов
1
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0
Рубин
0
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1
Рубин
0
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2
Крылья Советов
1
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:00
Рубин
1 : 2
Крылья Советов
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:00
Рубин
1
Крылья Советов
2
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
14:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
14:30
Крылья Советов
0
Рубин
0
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Рубин
3
Крылья Советов
0
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
Крылья Советов
1
Рубин
1
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:30
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:30
Рубин
2
Крылья Советов
0
10.05.2014
10 мая 2014
сб
14:15
Крылья Советов
0 : 4
Рубин
10.05.2014
10 мая 2014
сб
14:15
Крылья Советов
0
Рубин
4
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
16:30
Рубин
1 : 1
Крылья Советов
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
16:30
Рубин
1
Крылья Советов
1
19.05.2013
19 мая 2013
вс
15:00
Крылья Советов
3 : 1
Рубин
19.05.2013
19 мая 2013
вс
15:00
Крылья Советов
3
Рубин
1
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:45
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:45
Рубин
2
Крылья Советов
0
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:45
Рубин
1 : 0
Крылья Советов
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:45
Рубин
1
Крылья Советов
0
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Рубин
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Крылья Советов
2
Рубин
2
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
17:45
Крылья Советов
0 : 2
Рубин
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
17:45
Крылья Советов
0
Рубин
2
09.07.2010
09 июля 2010
пт
15:30
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
09.07.2010
09 июля 2010
пт
15:30
Рубин
3
Крылья Советов
0
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
19:00
Рубин
4 : 1
Крылья Советов
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
19:00
Рубин
4
Крылья Советов
1
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 2
Рубин
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1
Рубин
2
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
13:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
13:00
Рубин
3
Крылья Советов
0
Показать еще
Новости
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
14 марта, 16:25
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
1
#РПЛ
08 марта, 21:01
1
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
Новости матча
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Это первое поражение от «Рубина» за шесть лет
28 февраля, 16:33
Промес сыграет против «Рубина» в старте. Это его первый матч за «Спартак» после возвращения
28 февраля, 13:30
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21