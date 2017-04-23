Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
23 апр. 2017, 14:30 МСК
23.04.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Крылья Советов
мин
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
-
Бруно
Джанни Бруно
74
Рубин
мин
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Бауэр
Мориц Бауэр
90