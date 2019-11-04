Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
4 нояб. 2019, 16:30 МСК
4.11.2019, 16:30 МСК
понедельник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
73
99
Канунников
Максим Канунников
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
77
7
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
10
Терехов
Сергей Терехов
5
Лысцов
Виталий Лысцов
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
6
Якуба
Денис Якуба
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич
Рубин
мин
29
Денисов
Виталий Денисов
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
72
88
Ташаев
Александр Ташаев
82
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
71
Поярков
Николай Поярков
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
89
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
1
Волк
Давид Волк
51
Агапов
Илья Агапов
6
Башкиров
Евгений Башкиров
77
Акбашев
Роман Акбашев
18
Могилевец
Павел Могилевец
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
20
Марков
Евгений Марков
70
Кипиани
Николай Кипиани
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе