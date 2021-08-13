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«Брентфорд» победил «Арсенал» в первом матче сезона АПЛ
вчера, 23:53
В первом матче нового сезона АПЛ новичок лиги «Брентфорд» принимал «Арсенал».
Забив по голу в каждом из таймов, «Брентфорд» выиграл 2:0 и начал сезон с победы.
Тур продолжится 14-15 августа. Среди главных матчей: «МЮ» – «Лидс», «Челси» – «Кристал Пэлас», «Норвич» – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – «Ман Сити».
В прошлом сезоне чемпионом стал «Ман Сити». «Арсенал» финишировал на восьмом месте и не попал в еврокубки.
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