«Брентфорд» победил «Арсенал» в первом матче сезона АПЛ

Тур продолжится 14-15 августа. Среди главных матчей: «МЮ» – «Лидс», «Челси» – «Кристал Пэлас», «Норвич» – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» – «Ман Сити».

В прошлом сезоне чемпионом стал «Ман Сити». «Арсенал» финишировал на восьмом месте и не попал в еврокубки.