«Барселона» отменила розыгрыш билетов на первый с 2020-го матч со зрителями. Заявок оказалось меньше, чем ожидали

«Барселона» 15 августа проведет первый матч сезона в Примере. Он пройдет на «Камп Ноу» при зрителях – впервые с марта 2020 года.

Местные власти разрешили заполняемость в 30% от вместимости стадиона. Это около 30 тысяч человек.

«Барселона» предупредила, что основная часть билетов (85%) достанется владельцам абонементов. Клуб планировал их розыгрыш среди желающих.

Но когда спрос оказался ниже предложения, розыгрыш отменили. За четыре дня клуб получил 15 280 заявок – болельщики запросили около половины от доступных билетов. Оставшиеся поступят в свободную продажу.

AS утверждает, что всего у «Барселоны» около 83 тысяч держателей абонементов, которые могли бы претендовать на билеты. Издание связывает такой низкий спрос с реакцией на недавний уход Лионеля Месси и с периодом отпусков.