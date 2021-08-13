Барселона
Примера
«Барселона» отменила розыгрыш билетов на первый с 2020-го матч со зрителями. Заявок оказалось меньше, чем ожидали
час назад
«Барселона» 15 августа проведет первый матч сезона в Примере. Он пройдет на «Камп Ноу» при зрителях – впервые с марта 2020 года.
- Местные власти разрешили заполняемость в 30% от вместимости стадиона. Это около 30 тысяч человек.
«Барселона» предупредила, что основная часть билетов (85%) достанется владельцам абонементов. Клуб планировал их розыгрыш среди желающих.
Но когда спрос оказался ниже предложения, розыгрыш отменили. За четыре дня клуб получил 15 280 заявок – болельщики запросили около половины от доступных билетов. Оставшиеся поступят в свободную продажу.
AS утверждает, что всего у «Барселоны» около 83 тысяч держателей абонементов, которые могли бы претендовать на билеты. Издание связывает такой низкий спрос с реакцией на недавний уход Лионеля Месси и с периодом отпусков.
- За два дня до матча каталонские власти выпустили новые правила посещения стадионов. В итоге фактическая заполняемость упала примерно до 20 тысяч.
- «Барселона» объявила, что в свободную продажу поступят около 2500 билетов.
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