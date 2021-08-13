Джордже Деспотович
РПЛ
Рубин
«Рубин» устроил акцию «Приходи на футбол с мамой». После оскорбительного комментария игрока о матери болельщика
час назад
«Рубин» проведет акцию на ближайшем матче с «Крыльями Советов». Болельщики, купившие билет себе, бесплатно получат билет и для матерей.
Акцию устроили на фоне резонанса с комментарием полузащитника Джордже Деспотовича:
- «Рубин» вылетел из Лиги конференций, проиграв польскому «Ракуву».
- После матча пользователь инстаграма отметил Деспотовича под потом о вылете и спросил: «Где лучший нападающий РПЛ?» Деспотович ответил пользователю: «С твоей мамой».
- В комментариях такой ответ посчитали недопустимым и раскритиковали игрока.
На следующий день «Рубин» объяснил, что игрок «был очень раздосадован и не сдержал эмоций». И теперь он оплатит билеты для мам болельщиков.
Деспотович не играл в обоих матчах против «Ракува» из-за травмы. Он восстановится к концу августа.
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