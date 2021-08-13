«Рубин» устроил акцию «Приходи на футбол с мамой». После оскорбительного комментария игрока о матери болельщика

На следующий день «Рубин» объяснил, что игрок «был очень раздосадован и не сдержал эмоций». И теперь он оплатит билеты для мам болельщиков.

Деспотович не играл в обоих матчах против «Ракува» из-за травмы. Он восстановится к концу августа.