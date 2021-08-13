Игорь Полянский
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#Игорь Полянский

В пробе триатлониста Полянского нашли допинг. Он выступал от России на Олимпиаде в Токио

2 часа назад

Игорь Полянский сдал положительный допинг тест на рекомбинантный эритропоэтин. Вещество нашли в пробе от 21 июля, которую он сдал во Владивостоке на сборах перед Олимпиадой.

  • Эритропоэтин улучшает доставку кислорода к мышцам, и поэтому используется как допинг в видах спорта на выносливость.

Полянский имеет право подать апелляцию и запросить вскрытие пробы В. Федерация триатлона России тем временем отстранила его от соревнований и объявила о собственном расследовании. 

На Олимпиаде Полянский выступал в индивидуальном зачете и командной эстафете, но призером не стал. Он занял 43-е место в индивидуалке и стал 14-м с командой.

  • Это не единственный спортсмен в Токио, у которого обнаружили допинг. Но среди российских спортсменов положительных проб еще не было.
  • Россия поехала на Олимпиаду на фоне допинговых санкций. Из-за них сборную лишили флага и гимна.
Источник:
Международный союз триатлонистов
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