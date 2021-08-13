Сочи
Лига конференций УЕФА
Партизан
«Сочи» первым из русских клубов столкнулся с отменой выездного гола. Он бы прошел дальше при старых правилах
3 часа назад
«Сочи» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Партизана» сыграл 1:1 на своем поле.
В ответной игре – 2:2 за 90 минут на поле «Партизана».
До сезона-2021/22 в еврокубках действовало правило выездного гола. При равном количестве забитых голов приоритет отдавался мячам на выезде. «Сочи» забил на выезде больше и прошел бы сербский клуб при старых правилах.
С сезона-2021/22 это правило отменено, поэтому матч «Сочи» и «Партизана» был продолжен в овертайме.
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