У России только три клуба продолжают борьбу в еврокубках. Все сыграют на групповых этапах

«Сочи» и «Рубин» провели ответные матчи в Лиге конференций.

«Рубин» уступил «Ракуву» 0:1 (первый матч – 0:0) и вылетел из турнира.

«Сочи» сыграл с «Партизаном» 2:2 (первый матч – 1:1), но проиграл по пенальти и вылетел из турнира.

От России в еврокубках осталось три клуба:

«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» узнают своих соперников по группам на жеребьевках в конце августа.

В раунде плей-офф ни одна из команд не сыграет. «Спартак» не добрался до этой стадии в ЛЧ (и вылетел в ЛЕ), а «Рубин» и «Сочи» – в ЛК.