Сочи
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций УЕФА
Спартак
Зенит
Локомотив
У России только три клуба продолжают борьбу в еврокубках. Все сыграют на групповых этапах
2 часа назад
«Сочи» и «Рубин» провели ответные матчи в Лиге конференций.
- «Рубин» уступил «Ракуву» 0:1 (первый матч – 0:0) и вылетел из турнира.
- «Сочи» сыграл с «Партизаном» 2:2 (первый матч – 1:1), но проиграл по пенальти и вылетел из турнира.
От России в еврокубках осталось три клуба:
- «Зенит» – в группе Лиги чемпионов.
- «Спартак» и «Локомотив» – в группе Лиги Европы.
«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» узнают своих соперников по группам на жеребьевках в конце августа.
В раунде плей-офф ни одна из команд не сыграет. «Спартак» не добрался до этой стадии в ЛЧ (и вылетел в ЛЕ), а «Рубин» и «Сочи» – в ЛК.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые