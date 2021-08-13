В Лиге конференций не осталось российских клубов

«Сочи» провел два матча в Лиге конференций против «Партизана». Они закончились вничью 1:1 и 2:2, а в серии пенальти победили сербы (4:2).

«Партизан» вышел дальше и сыграет в раунде плей-офф. Соперник – португальский клуб «Санта-Клара». Победитель отправится в групповой этап Лиги конференций. Матчи пройдут 19 и 26 августа.

«Сочи» вылетел в третьем квалификационном раунде, как и «Рубин» несколькими часами ранее проигравший «Ракуву».

Россия лишилась клубов в Лиге конференций на этот сезон. При этом ни один из наших клубов не дошел даже до раунда плей-офф, который предшествует групповому этапу турнира.