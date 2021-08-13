«Сочи» проиграл «Партизану» в серии пенальти и вылетел из Лиги конференций

«Сочи» сыграл ответный матч третьего раунда Лиги конференций против «Партизана». 120 минут основного и дополнительного времени закончились вничью 2:2. В первой игре была ничья 1:1.

В серии пенальти сильнее оказался сербский клуб (4:2), Цаллагов и Родриго не забили свои удары.