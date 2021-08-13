Сочи
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#Сочи #Лига конференций УЕФА

«Сочи» проиграл «Партизану» в серии пенальти и вылетел из Лиги конференций

2 часа назад

«Сочи» сыграл ответный матч третьего раунда Лиги конференций против «Партизана». 120 минут основного и дополнительного времени закончились вничью 2:2. В первой игре была ничья 1:1. 

В серии пенальти сильнее оказался сербский клуб (4:2), Цаллагов и Родриго не забили свои удары.

Матч завершен
Партизан
Белград
Йойич 55
Шчекич 90
2:2
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Сочи
Сочи
Терехов 33
Терехов 76

«Партизан» встретится в раунде плей-офф против португальской «Санта-Клары». Матчи пройдут 19 и 26 августа. Победитель попадет в групповой этап.

Жеребьевка группового этапа назначена на 27 августа.

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