Сочи
Лига конференций УЕФА
«Сочи» проиграл «Партизану» в серии пенальти и вылетел из Лиги конференций
2 часа назад
«Сочи» сыграл ответный матч третьего раунда Лиги конференций против «Партизана». 120 минут основного и дополнительного времени закончились вничью 2:2. В первой игре была ничья 1:1.
В серии пенальти сильнее оказался сербский клуб (4:2), Цаллагов и Родриго не забили свои удары.
«Партизан» встретится в раунде плей-офф против португальской «Санта-Клары». Матчи пройдут 19 и 26 августа. Победитель попадет в групповой этап.
Жеребьевка группового этапа назначена на 27 августа.
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