Ахмат
Павел Кукуян
Игорь Панин
РФС отменил красную карточку вратарю «Ахмата» и дисквалифицировал двух судей за ошибочное удаление
3 часа назад
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС изменил решения судьи на матче РПЛ «Рубин» – «Ахмат» (2:1) и дисквалифицировал арбитров.
- На 55-й минуте при счете 0:1 вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия получил прямую красную карточку за фол на сопернике. После этого «Ахмат» дважды пропустил.
- Сначала арбитр показал только желтую карточку. Но когда видеоассистент провел проверку и позвал судью к монитору, тот показал красную.
КДК признал решение ошибочным и отменил красную карточку. Главный арбитр Павел Кукян дисквалифицирован на два матча, судья на ВАР Игорь Панин отстранен на четыре матча. Об этом сказал руководитель Судейского комитета Ашот Хачатурянц.
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