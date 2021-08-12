РФС отменил красную карточку вратарю «Ахмата» и дисквалифицировал двух судей за ошибочное удаление

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС изменил решения судьи на матче РПЛ «Рубин» – «Ахмат» (2:1) и дисквалифицировал арбитров.

На 55-й минуте при счете 0:1 вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия получил прямую красную карточку за фол на сопернике. После этого «Ахмат» дважды пропустил.

Сначала арбитр показал только желтую карточку. Но когда видеоассистент провел проверку и позвал судью к монитору, тот показал красную.

КДК признал решение ошибочным и отменил красную карточку. Главный арбитр Павел Кукян дисквалифицирован на два матча, судья на ВАР Игорь Панин отстранен на четыре матча. Об этом сказал руководитель Судейского комитета Ашот Хачатурянц.