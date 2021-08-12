Лига конференций УЕФА
Рубин
Лига конференций: где смотреть матч «Рубин» – «Ракув», 12 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция
час назад
«Рубин» примет «Ракув» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Игра пройдет 12 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало трансляции – в 18:55.
Первый матч завершился вничью 0:0.
Победитель пары «Рубин» – «Ракув» выйдет на победителя пары РФС (Латвия) – «Гент» (Бельгия) в раунде плей-офф.
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