Лига конференций: где смотреть матч «Рубин» – «Ракув», 12 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Рубин» примет «Ракув» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Игра пройдет 12 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», начало трансляции – в 18:55.

Первый матч завершился вничью 0:0.

Победитель пары «Рубин» – «Ракув» выйдет на победителя пары РФС (Латвия) – «Гент» (Бельгия) в раунде плей-офф.