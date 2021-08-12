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Победители ЛЧ в восьми из десяти последних сезонов выигрывали Суперкубок УЕФА
3 часа назад
«Челси» в матче за Суперкубок УЕФА по пенальти победил «Вильярреал». Это второй кубок для «Челси» в истории – первый был в 1998 году.
Это восьмая победа за десять последних сезонов обладателя Лиги чемпионов в матче за Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги Европы выигрывал кубок дважды – оба раза это делал «Атлетико» (в 2012 и 2018 годах).
- 2012. ЛЕ («Атлетико»)
- 2013. ЛЧ («Бавария»)
- 2014. ЛЧ («Реал»)
- 2015. ЛЧ («Барселона»)
- 2016. ЛЧ («Реал»)
- 2017. ЛЧ («Реал»)
- 2018. ЛЕ («Атлетико»)
- 2019. ЛЧ («Ливерпуль»)
- 2020. ЛЧ («Бавария»)
- 2021. ЛЧ («Челси»)
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