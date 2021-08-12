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#Суперкубок УЕФА #Лига чемпионов #Челси #Лига Европы #Вильярреал

Победители ЛЧ в восьми из десяти последних сезонов выигрывали Суперкубок УЕФА

3 часа назад

«Челси» в матче за Суперкубок УЕФА по пенальти победил «Вильярреал». Это второй кубок для «Челси» в истории – первый был в 1998 году.

Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 27
1:1
(по пен. 6 : 5)
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 73

Это восьмая победа за десять последних сезонов обладателя Лиги чемпионов в матче за Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги Европы выигрывал кубок дважды – оба раза это делал «Атлетико» (в 2012 и 2018 годах).

  • 2012. ЛЕ («Атлетико»)
  • 2013. ЛЧ («Бавария»)
  • 2014. ЛЧ («Реал»)
  • 2015. ЛЧ («Барселона»)
  • 2016. ЛЧ («Реал»)
  • 2017. ЛЧ («Реал»)
  • 2018. ЛЕ («Атлетико»)
  • 2019. ЛЧ («Ливерпуль»)
  • 2020. ЛЧ («Бавария»)
  • 2021. ЛЧ («Челси»)
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Источник:
Гол.ру
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