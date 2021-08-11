Хаким Зиеш
Суперкубок УЕФА
Челси
Вильярреал
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#Хаким Зиеш #Суперкубок УЕФА #Челси #Вильярреал

Зиеш за тайм в матче за Суперкубок УЕФА забил гол и заменился из-за травмы

вчера, 22:50

«Челси» и «Вильярреал» проводят матч за Суперкубок УЕФА. После первого тайма «Челси» ведет со счетом 1:0.

Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 27
1:1
(по пен. 6 : 5)
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 73

Автор единственного гола – Хаким Зиеш. Он забил на 27-й минуте после паса Кая Хаверца и стал первым марокканцем, забившим в матче за Суперкубок УЕФА.

На 43-й минуте Зиеш травмировал руку. Врачи вынесли носилки, но он сам покинул поле, зафиксировав руку футболкой. Его заменил Кристиан Пулишич.

Это первый матч между командами в истории. «Челси» только раз выигрывал Суперкубок УЕФА из четырех попыток.

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Источник:
Гол.ру
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