Хаким Зиеш
Суперкубок УЕФА
Челси
Вильярреал
Зиеш за тайм в матче за Суперкубок УЕФА забил гол и заменился из-за травмы
вчера, 22:50
«Челси» и «Вильярреал» проводят матч за Суперкубок УЕФА. После первого тайма «Челси» ведет со счетом 1:0.
Автор единственного гола – Хаким Зиеш. Он забил на 27-й минуте после паса Кая Хаверца и стал первым марокканцем, забившим в матче за Суперкубок УЕФА.
На 43-й минуте Зиеш травмировал руку. Врачи вынесли носилки, но он сам покинул поле, зафиксировав руку футболкой. Его заменил Кристиан Пулишич.
Это первый матч между командами в истории. «Челси» только раз выигрывал Суперкубок УЕФА из четырех попыток.
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