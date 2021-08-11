Зиеш за тайм в матче за Суперкубок УЕФА забил гол и заменился из-за травмы

Автор единственного гола – Хаким Зиеш. Он забил на 27-й минуте после паса Кая Хаверца и стал первым марокканцем, забившим в матче за Суперкубок УЕФА.

На 43-й минуте Зиеш травмировал руку. Врачи вынесли носилки, но он сам покинул поле, зафиксировав руку футболкой. Его заменил Кристиан Пулишич.