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РПЛ перенесла матчи шестого тура. Это просьба РФС и сборной России

2 часа назад

За это решение проголосовало большинство клубов. Матчи шестого тура РПЛ планировалось провести 28-29 августа. Новая дата – 25-28 августа.

13 августа – после матчей «Сочи» и «Рубина» в Лиге конференций – появится точное расписание игр тура. Если клубы выйдут в плей-офф, то матчи шестого тура РПЛ с их участием перенесут на декабрь.

В сентябре сборная России проведет три отборочных матча к ЧМ-2022:

  • 1 сентября. Хорватия (дома)
  • 4 сентября. Кипр (в гостях)
  • 7 сентября. Мальта (дома)

Домашние матчи пройдут в Москве из-за ситуации с эпидемией коронавируса.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт РПЛ
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