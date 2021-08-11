РПЛ перенесла матчи шестого тура. Это просьба РФС и сборной России

За это решение проголосовало большинство клубов. Матчи шестого тура РПЛ планировалось провести 28-29 августа. Новая дата – 25-28 августа.

13 августа – после матчей «Сочи» и «Рубина» в Лиге конференций – появится точное расписание игр тура. Если клубы выйдут в плей-офф, то матчи шестого тура РПЛ с их участием перенесут на декабрь.

В сентябре сборная России проведет три отборочных матча к ЧМ-2022:

1 сентября. Хорватия (дома)

4 сентября. Кипр (в гостях)

7 сентября. Мальта (дома)

Домашние матчи пройдут в Москве из-за ситуации с эпидемией коронавируса.