«Спартак» попал в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка – 27 августа

После вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики» «Спартак» по регламенту турниров УЕФА продолжит выступления на групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка состоится 27 августа.

В группе ЛЕ также сыграет «Локомотив», который отобрался туда напрямую как победитель Кубка России.

Последний раз «Спартак» играл в ЛЕ в сезоне-2019/20. Пройдя «Тун», он не смог обыграть «Брагу» и не попал в группу. На групповом этапе ЛЕ «Спартак» играл сезоном ранее – занял четвертое место в борьбе против «Вильярреала», «Рапида» и «Рейнджерс».