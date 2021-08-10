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«Спартак» попал в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка – 27 августа
вчера, 23:50
После вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики» «Спартак» по регламенту турниров УЕФА продолжит выступления на групповом этапе Лиги Европы.
Жеребьевка состоится 27 августа.
В группе ЛЕ также сыграет «Локомотив», который отобрался туда напрямую как победитель Кубка России.
Последний раз «Спартак» играл в ЛЕ в сезоне-2019/20. Пройдя «Тун», он не смог обыграть «Брагу» и не попал в группу. На групповом этапе ЛЕ «Спартак» играл сезоном ранее – занял четвертое место в борьбе против «Вильярреала», «Рапида» и «Рейнджерс».
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