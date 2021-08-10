Лига чемпионов
Спартак
Зенит
На групповом этапе Лиги чемпионов от России сыграет один клуб – «Зенит». В предыдущем сезоне было три
вчера, 23:51
«Спартак» уступил «Бенфике» по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – 0:2 и 0:2. Он вылетел из турнира.
- Таким образом, в группе ЛЧ от России сыграет только «Зенит». Жеребьевка группового этапа состоится 26 августа.
- «Спартак» продолжит борьбу в группе Лиги Европы, куда также попал «Локомотив». Жеребьевка пройдет 27 августа.
- В Лиге конференций продолжают играть «Рубин» и «Сочи». До группового этапа им нужно преодолеть две стадии.
В прошлом сезоне Лиги чемпионов от России на групповом этапе выступали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Никто из них не вышел в плей-офф и только «Краснодар» попал в Лигу Европы.
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