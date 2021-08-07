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«Крылья Советов» проиграли три матча из трех после возвращения в РПЛ. Теперь – «Арсеналу»
вчера, 19:27
- Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев вышел на замену и через три минуты забил с пенальти.
- «Крылья Советов» проиграли три матча из трех после возвращения в РПЛ. До этого были поражения от «Спартака» и «Ахмата».
- «КС» идут в зоне вылета. «Арсенал» выиграл первый матч в сезоне.
В четвертом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Рубина», «Арсенал» – против «Краснодара».
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