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#РПЛ #Крылья Советов #Арсенал Тула

«Крылья Советов» проиграли три матча из трех после возвращения в РПЛ. Теперь – «Арсеналу»

вчера, 19:27
  • Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев вышел на замену и через три минуты забил с пенальти.
  • «Крылья Советов» проиграли три матча из трех после возвращения в РПЛ. До этого были поражения от «Спартака» и «Ахмата».
  • «КС» идут в зоне вылета. «Арсенал» выиграл первый матч в сезоне.

В четвертом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Рубина», «Арсенал» – против «Краснодара».

Матч завершен
Арсенал
Тула
Давиташвили 3
Хлусевич 45
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Сергеев 49
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Источник:
Гол.ру
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