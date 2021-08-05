Сочи
Лига конференций УЕФА
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#Сочи #Лига конференций УЕФА

«Сочи» сыграл вничью с «Партизаном» в Лиге конференций

вчера, 21:04

«Сочи» принимал «Партизан» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Кристиан Нобоа открыл счет, реализовав пенальти. Главный судья матча Дмитрий Мунтян из Молдавии поставил штрафной удар, но боковой арбитр сигнализировал, что нарушение произошло внутри штрафной, с чем согласился Мунтян.

Через семь минут Рикарду Гомеш сравнял счет – 1:1 в Сочи. 

Ответный матч состоится 12 августа. Напомним, правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не работает.

Матч завершен
Сочи
Сочи
Нобоа 66
1:1
Матч завершен
Партизан
Белград
Рикарду 73

Победитель пары «Сочи» – «Партизан» сыграет с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) – «Олимпия» (Словения) в раунде плей-офф (матчи – 19 и 26 августа). 

Победитель раунда плей-офф отправится в групповой этап Лиги конференций.

«Спартак» уступил 0:2 «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

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