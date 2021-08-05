«Сочи» сыграл вничью с «Партизаном» в Лиге конференций

«Сочи» принимал «Партизан» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Кристиан Нобоа открыл счет, реализовав пенальти. Главный судья матча Дмитрий Мунтян из Молдавии поставил штрафной удар, но боковой арбитр сигнализировал, что нарушение произошло внутри штрафной, с чем согласился Мунтян.

Через семь минут Рикарду Гомеш сравнял счет – 1:1 в Сочи.

Ответный матч состоится 12 августа. Напомним, правило выездного гола с этого сезона в еврокубках не работает.