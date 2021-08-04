Олимпиада-2020
Россия (волейбол)
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#Олимпиада-2020 #Россия (волейбол)

🏐 Женская сборная России по волейболу вылетела с Олимпиады-2020. Ее выбила Бразилия

4 часа назад

На Олимпиаде-2020 в Токио завершился четвертьфинал в женском волейбольном турнире. В нем Бразилия обыграла Россию со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22).

Это третье поражение России на Олимпиаде-2020. На групповом этапе команда проигрывала Италии (0:3) и Турции (2:3). Бразилия идет по олимпийскому турниру без поражений.

Мужская сборная России дошла до полуфинала волейбольного соревнования на Олимпиаде-2020. Там она тоже сыграет с Бразилией. За мужскую команду играет знаменосец Максим Михайлов.

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Источник:
Гол.ру
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