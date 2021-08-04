Олимпиада-2020
Россия (волейбол)
🏐 Женская сборная России по волейболу вылетела с Олимпиады-2020. Ее выбила Бразилия
4 часа назад
На Олимпиаде-2020 в Токио завершился четвертьфинал в женском волейбольном турнире. В нем Бразилия обыграла Россию со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22).
Это третье поражение России на Олимпиаде-2020. На групповом этапе команда проигрывала Италии (0:3) и Турции (2:3). Бразилия идет по олимпийскому турниру без поражений.
Мужская сборная России дошла до полуфинала волейбольного соревнования на Олимпиаде-2020. Там она тоже сыграет с Бразилией. За мужскую команду играет знаменосец Максим Михайлов.
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