🏐 Женская сборная России по волейболу вылетела с Олимпиады-2020. Ее выбила Бразилия

На Олимпиаде-2020 в Токио завершился четвертьфинал в женском волейбольном турнире. В нем Бразилия обыграла Россию со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22).

Это третье поражение России на Олимпиаде-2020. На групповом этапе команда проигрывала Италии (0:3) и Турции (2:3). Бразилия идет по олимпийскому турниру без поражений.

Мужская сборная России дошла до полуфинала волейбольного соревнования на Олимпиаде-2020. Там она тоже сыграет с Бразилией. За мужскую команду играет знаменосец Максим Михайлов.