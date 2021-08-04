Олимпиада-2020: результаты двенадцатого дня – 4 августа 2021 года

В двенадцатый день Олимпиады-2020 был разыграно 20 комплектов наград. Россия добавила одну медаль в общий зачет, где идет на пятом месте:

🥇 Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли золото в синхронном плавании.

Синхронное плавание

Дуэты

1. 🇷🇺 Россия

2. 🇨🇳 Китай

3. 🇺🇦 Украина

Легкая атлетика

400 метров с барьерами, женщины

1. 🇺🇸 Сидни Маклафлин

2. 🇺🇸 Далайла Мухаммад

3. 🇳🇱 Фемке Бол

3000 метров с препятствиями, женщины

1. 🇺🇬 Перут Чемутаи

2. 🇺🇸 Кортни Фрерикс

3. 🇰🇪 Хивин Кийенг

800 метров, мужчины

1. 🇰🇪 Эммануэль Корир

2. 🇰🇪 Фергюсон Ротич

3. 🇵🇱 Патрик Добек

200 метров, мужчины

1. 🇨🇦 Андре де Грасс

2. 🇺🇸 Кеннет Беднарек

3. 🇺🇸 Ноа Лайлс

Молот, мужчины

1. 🇵🇱 Войцех Новицки

2. 🇳🇴 Эйвинд Хенриксен

3. 🇵🇱 Павел Файдек

Бокс

75-81 кг, мужчины

1. 🇨🇺 Арлен Лопес

2. 🇬🇧 Бенджамин Уиттакер

Свыше 91 кг, мужчины

3. 🇰🇿 Камшыбек Кункабаев

3. 🇬🇧 Фрейзер Кларк

64-69 кг, женщины

3. 🇺🇸 Ошаэ Джонс

3. 🇮🇳 Ловлина Боргохаин

48-51 кг, женщины

3. 🇯🇵 Цукими Намики

3. 🇹🇼 Хуан Сяовэнь

Велотрек

Командная гонка преследования, мужчины

1. 🇮🇹 Италия

2. 🇩🇰 Дания

3. 🇦🇺 Австралия

Конный спорт

Конкур, личное первество

1. 🇬🇧 Великобритания

2. 🇸🇪 Швеция

3. 🇳🇱 Нидерланды

Плавание

10 км, женщины

1. 🇧🇷 Ана Марсела Кунья

2. 🇳🇱 Шэрон ван Рувендаль

3. 🇦🇺 Карина Ли

Парусный спорт

Класс 470, мужчины

1. 🇦🇺 Австралия

2. 🇸🇪 Швеция

3. 🇪🇸 Испания

Класс 470, женщины

1. 🇬🇧 Великобритания

2. 🇵🇱 Польша

3. 🇫🇷 Франция

Скейтбординг

Парк, женщины

1. 🇯🇵 Сакура Йосодзуми

2. 🇯🇵 Кокона Хираки

3. 🇬🇧 Скай Браун

Борьба

До 67 кг, греко-римская борьба

1. 🇮🇷 Мохаммадреза Гераеи

2. 🇺🇦 Парвиз Насибов

3. 🇪🇬 Мохамед Ибрагим Эль-Сайед

3. 🇬🇪 Рамаз Зоидзе

До 87, греко-римская борьба

1. 🇺🇦 Жан Беленюк

2. 🇧🇬 Виктор Леринц

3. 🇩🇪 Денис Кудла

3. 🇷🇸 Зураб Датунашвили

До 62 кг, женщины

1. 🇯🇵 Юкако Каваи

2. 🇰🇬 Айсулуу Тунубекова

3. 🇧🇬 Таубе Юсейн

3. 🇺🇦 Ирина Коляденко

Тяжелая атлетика

1. 🇬🇪 Лаша Талахадзе

2. 🇮🇷 Али Давуди

3. 🇸🇾 Ман Асаад