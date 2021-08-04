Олимпиада-2020: результаты двенадцатого дня – 4 августа 2021 года
В двенадцатый день Олимпиады-2020 был разыграно 20 комплектов наград. Россия добавила одну медаль в общий зачет, где идет на пятом месте:
🥇 Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли золото в синхронном плавании.
Синхронное плавание
Дуэты
1. 🇷🇺 Россия
2. 🇨🇳 Китай
3. 🇺🇦 Украина
Легкая атлетика
400 метров с барьерами, женщины
1. 🇺🇸 Сидни Маклафлин
2. 🇺🇸 Далайла Мухаммад
3. 🇳🇱 Фемке Бол
3000 метров с препятствиями, женщины
1. 🇺🇬 Перут Чемутаи
2. 🇺🇸 Кортни Фрерикс
3. 🇰🇪 Хивин Кийенг
800 метров, мужчины
1. 🇰🇪 Эммануэль Корир
2. 🇰🇪 Фергюсон Ротич
3. 🇵🇱 Патрик Добек
200 метров, мужчины
1. 🇨🇦 Андре де Грасс
2. 🇺🇸 Кеннет Беднарек
3. 🇺🇸 Ноа Лайлс
Молот, мужчины
1. 🇵🇱 Войцех Новицки
2. 🇳🇴 Эйвинд Хенриксен
3. 🇵🇱 Павел Файдек
Бокс
75-81 кг, мужчины
1. 🇨🇺 Арлен Лопес
2. 🇬🇧 Бенджамин Уиттакер
Свыше 91 кг, мужчины
3. 🇰🇿 Камшыбек Кункабаев
3. 🇬🇧 Фрейзер Кларк
64-69 кг, женщины
3. 🇺🇸 Ошаэ Джонс
3. 🇮🇳 Ловлина Боргохаин
48-51 кг, женщины
3. 🇯🇵 Цукими Намики
3. 🇹🇼 Хуан Сяовэнь
Велотрек
Командная гонка преследования, мужчины
1. 🇮🇹 Италия
2. 🇩🇰 Дания
3. 🇦🇺 Австралия
Конный спорт
Конкур, личное первество
1. 🇬🇧 Великобритания
2. 🇸🇪 Швеция
3. 🇳🇱 Нидерланды
Плавание
10 км, женщины
1. 🇧🇷 Ана Марсела Кунья
2. 🇳🇱 Шэрон ван Рувендаль
3. 🇦🇺 Карина Ли
Парусный спорт
Класс 470, мужчины
1. 🇦🇺 Австралия
2. 🇸🇪 Швеция
3. 🇪🇸 Испания
Класс 470, женщины
1. 🇬🇧 Великобритания
2. 🇵🇱 Польша
3. 🇫🇷 Франция
Скейтбординг
Парк, женщины
1. 🇯🇵 Сакура Йосодзуми
2. 🇯🇵 Кокона Хираки
3. 🇬🇧 Скай Браун
Борьба
До 67 кг, греко-римская борьба
1. 🇮🇷 Мохаммадреза Гераеи
2. 🇺🇦 Парвиз Насибов
3. 🇪🇬 Мохамед Ибрагим Эль-Сайед
3. 🇬🇪 Рамаз Зоидзе
До 87, греко-римская борьба
1. 🇺🇦 Жан Беленюк
2. 🇧🇬 Виктор Леринц
3. 🇩🇪 Денис Кудла
3. 🇷🇸 Зураб Датунашвили
До 62 кг, женщины
1. 🇯🇵 Юкако Каваи
2. 🇰🇬 Айсулуу Тунубекова
3. 🇧🇬 Таубе Юсейн
3. 🇺🇦 Ирина Коляденко
Тяжелая атлетика
1. 🇬🇪 Лаша Талахадзе
2. 🇮🇷 Али Давуди
3. 🇸🇾 Ман Асаад