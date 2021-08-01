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#РПЛ #Краснодар #Химки

«Краснодар» проиграл «Химкам». Ко второму тайму судья добавил девять минут

01 августа, 22:04

В Краснодаре прошел матч второго тура РПЛ. Итоги игры:

Крыховяк перешел в «Краснодар»

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:1
Матч завершен
Химки
Химки
Кухарчук 63
  • На 15-й минуте Виктор Классон не реализовал пенальти – Илья Лантратов отбил удар. Судья поставил пенальти после просмотра ВАР.
  • Ко второму тайму судья Артем Любимов добавил девять минут.
  • Илья Кухарчук забил во втором матче РПЛ подряд. До этого забивал «Зениту».
  • Это первое поражение и первая победа для команд в РПЛ в этом сезоне.

В третьем туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Зенита» (7 августа), «Химки» встретятся с «Ростовом» (8 августа).

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Источник:
Гол.ру
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