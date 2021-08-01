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«Краснодар» проиграл «Химкам». Ко второму тайму судья добавил девять минут
01 августа, 22:04
В Краснодаре прошел матч второго тура РПЛ. Итоги игры:
- На 15-й минуте Виктор Классон не реализовал пенальти – Илья Лантратов отбил удар. Судья поставил пенальти после просмотра ВАР.
- Ко второму тайму судья Артем Любимов добавил девять минут.
- Илья Кухарчук забил во втором матче РПЛ подряд. До этого забивал «Зениту».
- Это первое поражение и первая победа для команд в РПЛ в этом сезоне.
В третьем туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Зенита» (7 августа), «Химки» встретятся с «Ростовом» (8 августа).
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