«Краснодар» проиграл «Химкам». Ко второму тайму судья добавил девять минут

На 15-й минуте Виктор Классон не реализовал пенальти – Илья Лантратов отбил удар. Судья поставил пенальти после просмотра ВАР.

Ко второму тайму судья Артем Любимов добавил девять минут.

Илья Кухарчук забил во втором матче РПЛ подряд. До этого забивал «Зениту».

Это первое поражение и первая победа для команд в РПЛ в этом сезоне.

В третьем туре РПЛ «Краснодар» сыграет против «Зенита» (7 августа), «Химки» встретятся с «Ростовом» (8 августа).