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ЦСКА проиграл «Локомотиву» – пятый раз подряд

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Матч второго тура РПЛ прошел на стадионе «ВЭБ Арена». На стадион было допущено не более трех тысяч зрителей.

Крыховяк не попал в заявку «Локомотива» на матч с ЦСКА

  • Кристиян Бистрович забил прямым ударом со штрафного.
  • Рифат Жемалетдинов забил третий гол за два матча.
  • ЦСКА проиграл «Локомотиву» пятый матч подряд во всех турнирах. Последний раз ЦСКА побеждал в 2019 году.

В третьем туре ЦСКА сыграет против «Динамо» (8 августа), «Локомотив» – против «Уфы» (6 августа).

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Бистрович 18'
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Смолов 22'
Жемалетдинов 59'
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Источник:
Гол.ру
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