РПЛ
ЦСКА
Локомотив
Поделиться:
ЦСКА проиграл «Локомотиву» – пятый раз подряд
0
Матч второго тура РПЛ прошел на стадионе «ВЭБ Арена». На стадион было допущено не более трех тысяч зрителей.
Крыховяк не попал в заявку «Локомотива» на матч с ЦСКА
- Кристиян Бистрович забил прямым ударом со штрафного.
- Рифат Жемалетдинов забил третий гол за два матча.
- ЦСКА проиграл «Локомотиву» пятый матч подряд во всех турнирах. Последний раз ЦСКА побеждал в 2019 году.
В третьем туре ЦСКА сыграет против «Динамо» (8 августа), «Локомотив» – против «Уфы» (6 августа).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые