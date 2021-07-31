ЦСКА проиграл «Локомотиву» – пятый раз подряд

Матч второго тура РПЛ прошел на стадионе «ВЭБ Арена». На стадион было допущено не более трех тысяч зрителей.

Крыховяк не попал в заявку «Локомотива» на матч с ЦСКА

Кристиян Бистрович забил прямым ударом со штрафного.

Рифат Жемалетдинов забил третий гол за два матча.

ЦСКА проиграл «Локомотиву» пятый матч подряд во всех турнирах. Последний раз ЦСКА побеждал в 2019 году.

В третьем туре ЦСКА сыграет против «Динамо» (8 августа), «Локомотив» – против «Уфы» (6 августа).