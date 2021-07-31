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#Гжегож Крыховяк #РПЛ #ЦСКА #Локомотив
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Крыховяк не попал в заявку «Локомотива» на матч с ЦСКА

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31 июля «Локомотив» проведет матч 2-го тура РПЛ против ЦСКА. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Полузащитник Гжегож Крыховяк не попал в заявку «Локомотива». Официальной информации о его отсутствии нет. 29 июля он провел тренировку с командой.

Инсайдер Сергей Егоров подтвердил, что Крыховяк перешел в «Краснодар». 27 июля комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян писал, что «Локомотив» готов продать футболиста.

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел в РПЛ 26 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Бистрович 18'
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Смолов 22'
Жемалетдинов 59'
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Источник:
Твиттер «Локомотива»
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