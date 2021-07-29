Олимпиада-2020
Алессандра Перилли
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🥉 Сборная Сан-Марино выиграла первую олимпийскую медаль в своей истории. Она участвует в Олимпиадах в 25-й раз
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Алессандра Перилли заняла третье место в стендовой стрельбе в трапе. Она стала первой спортсменкой в истории Сан-Марино, выигравшей олимпийскую медаль.
Золото получила 🇸🇰 Зузана Штефечекова, серебро – 🇺🇸 Кейл Браунинг.
- Сан-Марино участвует в Олимпиадах с 1960 года. С тех пор сборная заявлялась на 15 летних ОИ и десять зимних.
- Стрельба считается главным видом спорта Сан-Марино на Олимпиадах. В нем сборная показала свои лучшие результаты, среди которых четвертое место Перилли на Олимпиаде 2012 года.
- От Сан-Марино на Олимпиаду отправились пять спортсменов. Обычно в состав сборной не превышает это число. В последний раз их было больше пяти в 1996 году – семь.
- После бронзы Перилли Сан-Марино стало самой малонаселенной страной, получавшей олимпийские медали. Ее население составляет около 34 тысяч человек.
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