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«Краснодар» разгромил «Урал»: Бикфалви не реализовал пенальти, Вильена сделал дубль, Кордоба забил дебютный гол
3 часа назад
Из-за коронавирусных ограничений количество зрителей на матче 1-го тура РПЛ на стадионе в Екатеринбурге ограничилось 500.
- В первом тайме Эрик Бикфалви не реализовал пенальти, который судья Василий Казарцев назначил после просмотра ВАР. Удар Бикфалви отбил Матвей Сафонов.
- Дубль сделал Тонни Вильена. В первом голе ему ассистировал Реми Кабелла, который отдал голевую передачу спустя две минуты после выхода на замену.
- Третий гол «Краснодара» забил новичок Джон Кордоба, который перешел из «Герты».
Во втором туре «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом», «Краснодар» встретится с «Химками».
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