«Краснодар» разгромил «Урал»: Бикфалви не реализовал пенальти, Вильена сделал дубль, Кордоба забил дебютный гол

Из-за коронавирусных ограничений количество зрителей на матче 1-го тура РПЛ на стадионе в Екатеринбурге ограничилось 500.

В первом тайме Эрик Бикфалви не реализовал пенальти, который судья Василий Казарцев назначил после просмотра ВАР. Удар Бикфалви отбил Матвей Сафонов.

Дубль сделал Тонни Вильена. В первом голе ему ассистировал Реми Кабелла, который отдал голевую передачу спустя две минуты после выхода на замену.

Третий гол «Краснодара» забил новичок Джон Кордоба, который перешел из «Герты».

Во втором туре «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом», «Краснодар» встретится с «Химками».