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«Краснодар» разгромил «Урал»: Бикфалви не реализовал пенальти, Вильена сделал дубль, Кордоба забил дебютный гол

3 часа назад

Из-за коронавирусных ограничений количество зрителей на матче 1-го тура РПЛ на стадионе в Екатеринбурге ограничилось 500.

  • В первом тайме Эрик Бикфалви не реализовал пенальти, который судья Василий Казарцев назначил после просмотра ВАР. Удар Бикфалви отбил Матвей Сафонов.
  • Дубль сделал Тонни Вильена. В первом голе ему ассистировал Реми Кабелла, который отдал голевую передачу спустя две минуты после выхода на замену.
  • Третий гол «Краснодара» забил новичок Джон Кордоба, который перешел из «Герты».

Во втором туре «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом», «Краснодар» встретится с «Химками».

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вилена 62
Вилена 86
Кордоба 90
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Источник:
Гол.ру
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