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Урал VS Краснодар
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Урал - Краснодар: 25 июля 2021 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
-:-
Урал - Краснодар: 25 июля 2021 смотреть онлайн
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
25 июля 2021, -:- МСК
25.07.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Прошлые матчи
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:00
Краснодар
2
Урал
2
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
14:00
Урал
1 : 0
Краснодар
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
14:00
Урал
1
Краснодар
0
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
3 : 0
Урал
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
3
Урал
0
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
14:00
Урал
2 : 4
Краснодар
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
14:00
Урал
2
Краснодар
4
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
Краснодар
2 : 0
Урал
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
Краснодар
2
Урал
0
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 2
Краснодар
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
14:00
Урал
1
Краснодар
2
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
11:30
Урал
0 : 1
Краснодар
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
11:30
Урал
0
Краснодар
1
06.08.2017
06 авг. 2017
вс
20:00
Краснодар
1 : 1
Урал
06.08.2017
06 авг. 2017
вс
20:00
Краснодар
1
Урал
1
13.05.2017
13 мая 2017
сб
12:00
Урал
1 : 1
Краснодар
13.05.2017
13 мая 2017
сб
12:00
Урал
1
Краснодар
1
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
19:30
Урал
3(4) : 3(3)
Краснодар
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
19:30
Урал
3(4)
Краснодар
3(3)
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
Краснодар
3 : 0
Урал
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
Краснодар
3
Урал
0
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
17:00
Краснодар
6 : 0
Урал
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
17:00
Краснодар
6
Урал
0
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
16:30
Урал
3 : 1
Краснодар
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
16:30
Урал
3
Краснодар
1
13.03.2015
13 марта 2015
пт
19:00
Краснодар
1 : 1
Урал
13.03.2015
13 марта 2015
пт
19:00
Краснодар
1
Урал
1
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Урал
1 : 1
Краснодар
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Урал
1
Краснодар
1
08.03.2014
08 марта 2014
сб
15:30
Краснодар
0 : 1
Урал
08.03.2014
08 марта 2014
сб
15:30
Краснодар
0
Урал
1
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
12:30
Урал
0 : 2
Краснодар
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
12:30
Урал
0
Краснодар
2
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Краснодар
1
Урал
0
09.07.2010
09 июля 2010
пт
16:00
Урал
3 : 1
Краснодар
09.07.2010
09 июля 2010
пт
16:00
Урал
3
Краснодар
1
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
16:00
Урал
1 : 1
Краснодар
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
16:00
Урал
1
Краснодар
1
Новости
Главный шок состава России – Сафонов вдруг стал основным вратарем. С опытом за сборную в полчаса
#Матвей Сафонов
16 июня, 16:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки
#Виктор Гончаренко
08 мая, 22:18
Как «Спартак» станет чемпионом? Как «Сочи» попадет в ЛЧ, а «Химки» – в еврокубки? Все расклады на последние туры РПЛ
#РПЛ
26 апреля, 13:45
Психоз Азмуна в матче с «Краснодаром»: накричал на выбежавших фанатов и снес Сафонова
#Сердар Азмун
17 апреля, 21:21
Гончаренко проиграл первый матч в «Краснодаре». Все испортил парень, который не забивал в РПЛ два года
#Горан Чаушич
11 апреля, 16:49
Вратарь «Сочи» ушел к воротам «Локомотива». И пропустил в пустые – соперник добежал прямо до линии
#Денис Адамов
07 апреля, 21:25
Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
06 апреля, 17:49
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
«Краснодар» расторг контракт со Смольниковым
08 июня, 15:50
Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство, но за сборную России играть не сможет
04 июня, 00:16
Берг, Ари и Камболов покидают «Краснодар»
17 мая, 14:50
«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»
16 мая, 15:55
«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате
10 мая, 18:39
«Краснодар» анонсировал документальный фильм о сезоне в Лиге чемпионов. Автор музыки к нему – Ханс Циммер
10 мая, 18:01