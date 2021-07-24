РПЛ
Рифат Жемалетдинов
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#РПЛ #Локомотив #Арсенал Тула #Рифат Жемалетдинов

«Локомотив» победил тульский «Арсенал», забив после удаления соперника три гола за 10 минут. У Жемалетдинова – дубль

9 минут назад

Матч 1-го тура РПЛ на стадионе «РЖД-Арена» прошел без зрителей.

Во втором тайме за две желтые карточки удаление получил Артем Сокол. После этого «Локомотив» сравнял счет: автором гола стал Рифат Жемалетдинов. Через шесть минут он оформил дубль.

  • Это третья подряд победа «Локомотива» над «Арсенала» в РПЛ.
  • Во втором туре «Локомотив» сыграет с ЦСКА, «Арсенал» встретится с «Рубином».
Матч завершен
Локомотив
Москва
Жемалетдинов 80
Жемалетдинов 86
Смолов 89
3:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Ткачев 22
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Источник:
Гол.ру
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