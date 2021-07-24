«Локомотив» победил тульский «Арсенал», забив после удаления соперника три гола за 10 минут. У Жемалетдинова – дубль

Матч 1-го тура РПЛ на стадионе «РЖД-Арена» прошел без зрителей.

Во втором тайме за две желтые карточки удаление получил Артем Сокол. После этого «Локомотив» сравнял счет: автором гола стал Рифат Жемалетдинов. Через шесть минут он оформил дубль.