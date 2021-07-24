РПЛ
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
Арсенал Тула
«Локомотив» победил тульский «Арсенал», забив после удаления соперника три гола за 10 минут. У Жемалетдинова – дубль
9 минут назад
Матч 1-го тура РПЛ на стадионе «РЖД-Арена» прошел без зрителей.
Во втором тайме за две желтые карточки удаление получил Артем Сокол. После этого «Локомотив» сравнял счет: автором гола стал Рифат Жемалетдинов. Через шесть минут он оформил дубль.
- Это третья подряд победа «Локомотива» над «Арсенала» в РПЛ.
- Во втором туре «Локомотив» сыграет с ЦСКА, «Арсенал» встретится с «Рубином».
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