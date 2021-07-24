Тин Едвай
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Едвай перешел из «Байера» в «Локомотив». В 2021 году он провел три матча
10 минут назад
Защитник Тин Едвай подписал с «Локомотивом» контракт на четыре года. Он взял 16-й номер.
- С 2014 года Едвай принадлежал «Байеру», но в сезоне-2019/20 уходил в аренду в «Аугсбург».
- В 2021 году Едвай провел три матча: все – в Бундеслиге.
- Ему 25 лет. Со сборной Хорватии он выигрывал серебряные медали на чемпионате мира-2018.
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