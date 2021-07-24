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#Тин Едвай #РПЛ #Локомотив #Байер

Едвай перешел из «Байера» в «Локомотив». В 2021 году он провел три матча

10 минут назад

Защитник Тин Едвай подписал с «Локомотивом» контракт на четыре года. Он взял 16-й номер.

  • С 2014 года Едвай принадлежал «Байеру», но в сезоне-2019/20 уходил в аренду в «Аугсбург».
  • В 2021 году Едвай провел три матча: все – в Бундеслиге.
  • Ему 25 лет. Со сборной Хорватии он выигрывал серебряные медали на чемпионате мира-2018.
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Источник:
Официальный сайт «Локомотива»
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