Волейбольная сборная России победила Аргентину на Олимпиаде-2020

В четырех сетах волейбольная сборная России победила Аргентину в стартовом матче Олимпиады-2020 – 3:1.

За Россию сыграл Максим Михайлов. На церемонии открытия Олимпиады-2020 он был знаменосцем российской делегации.

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Следующий матч Россия проведет против США 26 июля.