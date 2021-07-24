Россия (волейбол)
Волейбольная сборная России победила Аргентину на Олимпиаде-2020
час назад
В четырех сетах волейбольная сборная России победила Аргентину в стартовом матче Олимпиады-2020 – 3:1.
За Россию сыграл Максим Михайлов. На церемонии открытия Олимпиады-2020 он был знаменосцем российской делегации.
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Следующий матч Россия проведет против США 26 июля.
- Соперники России по группе В – Аргентина, Бразилия, Франция, Тунис и США.
- Сборная России шестой раз участвует на Олимпиаде. В 2012 году она выигрывала золото.
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