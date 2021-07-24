Россия (волейбол)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия (волейбол)

Волейбольная сборная России победила Аргентину на Олимпиаде-2020

час назад

В четырех сетах волейбольная сборная России победила Аргентину в стартовом матче Олимпиады-2020 – 3:1.

За Россию сыграл Максим Михайлов. На церемонии открытия Олимпиады-2020 он был знаменосцем российской делегации.

Кто понесет знамя России на Олимпиаде-2020: девушка в звании капитана армии и двухметровый парень по прозвищу Пулемет

Следующий матч Россия проведет против США 26 июля.

  • Соперники России по группе В – Аргентина, Бразилия, Франция, Тунис и США.
  • Сборная России шестой раз участвует на Олимпиаде. В 2012 году она выигрывала золото.
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Олимпиада-2020. Расписание и календарь всех дней по всем видам спорта
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия (волейбол)