Олимпиада-2020
🏅 Медальное расписание Олимпиады-2020 на 24 июля
вчера, 23:50
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 24 июля – первый день после открытия. В нем будут разыграны 11 комплектов медалей в семи видах спорта.
Расписание финальных соревнований:
Стрельба
- 4:45. 10 м, пневматическая винтовка, женщины
🇷🇺 Россия: Анастасия Галашина, Юлия Каримова.
- 9:30. 10 м, пневматический пистолет, мужчины
🇷🇺 Россия: Артем Черноусов, Вадим Мухаметьянов.
Велошоссе
- 5:00. Групповая гонка, мужчины
🇷🇺 Россия: Павел Сиваков, Александр Власов, Ильнур Закарин.
Тяжелая атлетика
- 7:50. До 49 кг, женщины
🇷🇺 Россия: Кристина Соболь.
Стрельба из лука
- 10:25. Смешанные команды
🇷🇺 Россия: Ксения Перова – Галсан Базаржапов.
Дзюдо
- 12:10. До 48 кг, женщины
🇷🇺 Россия: Ирина Долгова.
- 12:40. До 60 кг, мужчины
🇷🇺 Россия: Роберт Мшвидобадзе.
Фехтование
- 13:50. Шпага, женщины
🇷🇺 Россия: Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина.
- 14:20. Сабля, мужчины
🇷🇺 Россия: Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов.
Тхэквондо
- 14:30. До 49 кг, женщины
- 14:45. До 58 кг, мужчины
🇷🇺 Россия: Михаил Артамонов.
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