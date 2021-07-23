Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🏅 Медальное расписание Олимпиады-2020 на 24 июля

вчера, 23:50

Дзюдоист Роберт Мшвидобадзе – двукратный чемпион Европы.

ZUMAPRESS / Global Look Press

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 24 июля – первый день после открытия. В нем будут разыграны 11 комплектов медалей в семи видах спорта. 

Расписание финальных соревнований:

Стрельба

  • 4:45. 10 м, пневматическая винтовка, женщины

🇷🇺 Россия: Анастасия Галашина, Юлия Каримова.

  • 9:30. 10 м, пневматический пистолет, мужчины

🇷🇺 Россия: Артем Черноусов, Вадим Мухаметьянов.

Велошоссе

  • 5:00. Групповая гонка, мужчины

🇷🇺 Россия: Павел Сиваков, Александр Власов, Ильнур Закарин.

Тяжелая атлетика

  • 7:50. До 49 кг, женщины

🇷🇺 Россия: Кристина Соболь.

Стрельба из лука

  • 10:25. Смешанные команды

🇷🇺 Россия: Ксения Перова – Галсан Базаржапов.

Дзюдо

  • 12:10. До 48 кг, женщины

🇷🇺 Россия: Ирина Долгова.

  • 12:40. До 60 кг, мужчины

🇷🇺 Россия: Роберт Мшвидобадзе.

Фехтование

  • 13:50. Шпага, женщины

🇷🇺 Россия: Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина.

  • 14:20. Сабля, мужчины

🇷🇺 Россия: Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов.

Тхэквондо

  • 14:30. До 49 кг, женщины
  • 14:45. До 58 кг, мужчины

🇷🇺 Россия: Михаил Артамонов.

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Источник:
Гол.ру
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