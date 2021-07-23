🏅 Медальное расписание Олимпиады-2020 на 24 июля

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 24 июля – первый день после открытия. В нем будут разыграны 11 комплектов медалей в семи видах спорта.

Расписание финальных соревнований:

Стрельба

4:45. 10 м, пневматическая винтовка, женщины

🇷🇺 Россия: Анастасия Галашина, Юлия Каримова.

9:30. 10 м, пневматический пистолет, мужчины

🇷🇺 Россия: Артем Черноусов, Вадим Мухаметьянов.

Велошоссе

5:00. Групповая гонка, мужчины

🇷🇺 Россия: Павел Сиваков, Александр Власов, Ильнур Закарин.

Тяжелая атлетика

7:50. До 49 кг, женщины

🇷🇺 Россия: Кристина Соболь.

Стрельба из лука

10:25. Смешанные команды

🇷🇺 Россия: Ксения Перова – Галсан Базаржапов.

Дзюдо

12:10. До 48 кг, женщины

🇷🇺 Россия: Ирина Долгова.

12:40. До 60 кг, мужчины

🇷🇺 Россия: Роберт Мшвидобадзе.

Фехтование

13:50. Шпага, женщины

🇷🇺 Россия: Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина.

14:20. Сабля, мужчины

🇷🇺 Россия: Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Константин Лоханов.

Тхэквондо

14:30. До 49 кг, женщины

14:45. До 58 кг, мужчины

🇷🇺 Россия: Михаил Артамонов.