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«Динамо» победило «Ростов» в дебютном матче нового сезона РПЛ. Захарян забил первый гол
вчера, 21:57
Матч 1-го тура РПЛ прошел в Ростове-на-Дону. В момент начала игры сборная России объявила о назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на аналогичную должность.
- Первый гол сезона-2021/22 на 20-й минуте забил Арсен Захарян. В прошлом сезоне он забил три гола. Он стал лучшим игроком матча.
- Оба гола забили 18-летний (Захарян) и 19-летний (Тюкавин) воспитанники.
- Нападающий «Ростова» Николай Комличенко играл за «Динамо в прошлом сезоне. Он вышел в стартовом составе.
- Во втором туре «Ростов» сыграет с «Зенитом», «Динамо» – с «Уфой».
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