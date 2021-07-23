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#РПЛ #Динамо #Ростов

«Динамо» победило «Ростов» в дебютном матче нового сезона РПЛ. Захарян забил первый гол

вчера, 21:57

Матч 1-го тура РПЛ прошел в Ростове-на-Дону. В момент начала игры сборная России объявила о назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на аналогичную должность.

Карпин – главный тренер сборной России

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Захарян 20
Тюкавин 33
  • Первый гол сезона-2021/22 на 20-й минуте забил Арсен Захарян. В прошлом сезоне он забил три гола. Он стал лучшим игроком матча.
  • Оба гола забили 18-летний (Захарян) и 19-летний (Тюкавин) воспитанники.
  • Нападающий «Ростова» Николай Комличенко играл за «Динамо в прошлом сезоне. Он вышел в стартовом составе.
  • Во втором туре «Ростов» сыграет с «Зенитом», «Динамо» – с «Уфой».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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