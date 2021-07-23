Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Самый молодой спортсмен на Олимпиаде-2020 – сирийка из настольного тенниса. Ей 12 лет

3 часа назад

Хенд Заза представляет Сирию на Олимпиаде в Токио. Она играет в настольный теннис. На церемонии открытия она несла флаг Сирии с конником Ахмадом Сабером Хамчо.

Заза родилась 1 января 2009 года. Она самая молодая спортсменка на Олимпиаде-2020 и самая молодая за 52 года на Олимпийских играх. Ближайшая по возрасту в Токио – британская скейтбордистка Скай Браун, которой сейчас 13 лет.

Самый молодой спортсмен в истории Олимпийских игр – 10-летний гимнаст Димитриос Лундрас, который в 1896 году выиграл бронзовую медаль.

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Источник:
Официальный сайт Олимпиады-2020
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