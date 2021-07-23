Южная Корея установила два олимпийских рекорда в стрельбе из лука. В тройке – только кореянки

23 июля в Токио на Олимпиаде-2020 прошли квалификационные соревнования в стрельбе из лука.

Женская сборная Южной Кореи победила в командном зачете с олимпийским рекордом (2032 очка). Россия стала шестой (1945 очков). Первые три места у женщин заняли кореянки:

1. Ан Сан – 680 (олимпийский рекорд).

2. Чан Минхи – 677.

3. Кан Чхэ Ен – 675.

Лучшей среди женщин от России стала Ксения Перова, которая набрала 664 очка и стала восьмой. Светлана Гомбоева заняла 45-е место и потеряла сознание во время соревнований.

Российская лучница Гомбоева потеряла сознание на Олимпиаде в Токио. В городе – +38°

В мужских соревнованиях первое и третье место заняли корейцы Ким Чже Дук (688) и О Чжин Хек (681). Вторым стал американец Брэйди Эллисон (682). От России участвовал Галсан Базаржапов, который набрал 653 очка и занял 34-е место.