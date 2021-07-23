Российская лучница Гомбоева потеряла сознание на Олимпиаде в Токио. В городе – +38°

Это произошло в квалификационных соревнованиях. Ситуацию прокомментировал главный врач сборной России Андрей Жолинский:

«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли.

Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота».

Лучница Ксения Перова, которая в квалификации показала восьмой результат (664 очка), рассказала о состоянии Гомбоевой:

«Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать».