Сочи
Лига конференций УЕФА
Кристиан Нобоа
Кешля
«Сочи» разгромил «Кешлю» в первом матче Лиги конференций. Нобоа поучаствовал во всех голах
2 часа назад
«Сочи» разгромил «Кешлю» (3:0) в Лиге конференций. Родригао, Нобоа и Барсов – авторы голов. Это первый еврокубковый матч в истории «Сочи».
Кристиан Нобоа поучаствовал во всех трех голах «Сочи» в этом матче. Он заработал два ассиста и реализовал пенальти.
Игра транслировалась только на платных платформах. Зрители на нее не допускались из-за пандемии коронавируса.
Ответный матч состоится 29 июля 2021 года. Он пройдет в Азербайджане. Перед этой игрой «Сочи» встретится с «Нижним Новгородом» в РПЛ.
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