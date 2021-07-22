Сочи
Лига конференций УЕФА
Кристиан Нобоа
Кешля
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#Сочи #Лига конференций УЕФА #Кристиан Нобоа #Кешля

«Сочи» разгромил «Кешлю» в первом матче Лиги конференций. Нобоа поучаствовал во всех голах

2 часа назад

твиттер «Сочи»

«Сочи» разгромил «Кешлю» (3:0) в Лиге конференций. Родригао, Нобоа и Барсов – авторы голов. Это первый еврокубковый матч в истории «Сочи».

Кристиан Нобоа поучаствовал во всех трех голах «Сочи» в этом матче. Он заработал два ассиста и реализовал пенальти.

Игра транслировалась только на платных платформах. Зрители на нее не допускались из-за пандемии коронавируса.

Ответный матч состоится 29 июля 2021 года. Он пройдет в Азербайджане. Перед этой игрой «Сочи» встретится с «Нижним Новгородом» в РПЛ.

Матч завершен
Сочи
Сочи
Родригао 10
Нобоа 66
Барсов 81
3:0
Матч завершен
Кешля
Баку
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Источник:
Гол.ру
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