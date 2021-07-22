Лига конференций: где смотреть матч «Сочи» – «Кешля», 22 июля 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Сочи» и «Кешля» проведут матч в Лиге конференций. Игра начнется 22 июля в 19:00 по московскому времени. Матч пройдет в Сочи, зрители на него не допускаются.

«Сочи» пишет, что прямая трансляция матча доступна в режиме pay-per-view на платформе Sportrecs. Стоимость начинается от 79 рублей. Посмотреть игру можно по этой ссылке.

«Матч ТВ» пишет, что тоже покажет игру у себя на сайте. Ее прокомментирует Александр Неценко. По ссылке на трансляцию матч доступен за 149 рублей.

Лига конференций – новый еврокубок. «Сочи» впервые сыграет в еврокубках. В сезоне-2020/21 клуб занял пятое место в РПЛ.

Ответная игра «Кешли» и «Сочи» состоится 29 июля. Между этими матчами «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом» в РПЛ.