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#РПЛ #Динамо #Ростов

РПЛ прояснила ситуацию с допуском фанатов. Роспотребнадзор всем управляет, но оповещает поздно

2 часа назад

23 июля стартует сезон-2021/22 в РПЛ. Он откроется матчем «Ростов»«Динамо», который начнется в 20:00 по московскому времени.

РПЛ опубликовала официальное заявление по ситуации с допуском зрителей на игры первого тура. Региональные управления Роспотребнадзора решают все детали.

Важная фраза из заявления РПЛ: «К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее».

Полное расписание первого тура РПЛ:

23 июля

  • 20:00. «Ростов» – «Динамо»

24 июля

  • 17:30. «Химки» – «Зенит»
  • 20:00. «Локомотив» – «Арсенал»
  • 20:00. «Рубин» – «Спартак»

25 июля

  • 17:30. «Урал» – «Краснодар»
  • 19:30. «Крылья Советов» – «Ахмат»
  • 20:00. ЦСКА – «Уфа»

26 июля

  • 19:00. «Нижний Новгород» – «Сочи»
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Источник:
Официальный сайт РПЛ
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