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РПЛ прояснила ситуацию с допуском фанатов. Роспотребнадзор всем управляет, но оповещает поздно
2 часа назад
23 июля стартует сезон-2021/22 в РПЛ. Он откроется матчем «Ростов» – «Динамо», который начнется в 20:00 по московскому времени.
РПЛ опубликовала официальное заявление по ситуации с допуском зрителей на игры первого тура. Региональные управления Роспотребнадзора решают все детали.
Важная фраза из заявления РПЛ: «К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее».
Полное расписание первого тура РПЛ:
23 июля
- 20:00. «Ростов» – «Динамо»
24 июля
- 17:30. «Химки» – «Зенит»
- 20:00. «Локомотив» – «Арсенал»
- 20:00. «Рубин» – «Спартак»
25 июля
- 17:30. «Урал» – «Краснодар»
- 19:30. «Крылья Советов» – «Ахмат»
- 20:00. ЦСКА – «Уфа»
26 июля
- 19:00. «Нижний Новгород» – «Сочи»
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