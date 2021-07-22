РПЛ прояснила ситуацию с допуском фанатов. Роспотребнадзор всем управляет, но оповещает поздно

23 июля стартует сезон-2021/22 в РПЛ. Он откроется матчем «Ростов» – «Динамо», который начнется в 20:00 по московскому времени.

РПЛ опубликовала официальное заявление по ситуации с допуском зрителей на игры первого тура. Региональные управления Роспотребнадзора решают все детали.

Важная фраза из заявления РПЛ: «К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее».

Полное расписание первого тура РПЛ:

23 июля

20:00. «Ростов» – «Динамо»

24 июля

17:30. «Химки» – «Зенит»

20:00. «Локомотив» – «Арсенал»

20:00. «Рубин» – «Спартак»

25 июля

17:30. «Урал» – «Краснодар»

19:30. «Крылья Советов» – «Ахмат»

20:00. ЦСКА – «Уфа»

26 июля