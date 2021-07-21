В Токио стартовали соревнования по софтболу. Впервые за 25 лет Олимпиаду открыл не футбол

Женская сборная Японии по софтболу обыграла Австралию (8:1) в матче группового этапа. С этой игры Олимпиада в Токио фактически стартовала, хотя официальная церемония открытия пройдет 23 июля.

Впервые с 1996 года Олимпиада открывается не футболом. Футбольные матчи проводили на шести Олимпиадах подряд.

Традиционно турниры по некоторым видам спорта начинаются еще до официального открытия. В Токио до церемонии начнут турниры по женскому софтболу, женскому футболу, академической гребле и стрельбе из лука.

В соревнованиях по софтболу участвуют шесть команд: Австралия, Италия, Канада, Мексика, США и Япония.