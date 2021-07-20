Люк Шоу
Евро-2020
Англия
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#Люк Шоу #Евро-2020 #Англия

The Telegraph: Люк Шоу играл в трех матчах плей-офф Евро с переломом ребер. В них он забил гол и отдал два ассиста

час назад

Защитник Англии Люк Шоу сломал ребра в матче 1/8 финала Евро против Германии. Об этом пишет The Telegraph.

  • Три следующие игры чемпионата Европы он провел с переломом. Это матчи с четвертьфинала с Украиной, полуфинал с Данией и финал с Италией.
  • За эти игры он отдал два ассиста и забил гол в финале.
  • В двух последних матчах Шоу не меняли – он играл полные матчи с дополнительными временем (по 120 минут).
  • На фотографиях с Евро видно, что Шоу играл с перебинтованными ребрами. Но официально о его состоянии ничего не было известно.

The Telegraph пишет, что Шоу может не восстановиться к старту сезона АПЛ 14 августа. Пока он находится в отпуске.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
The Telegraph
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